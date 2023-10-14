台積電今年的運動會以綠電力行ESG永續目標，力行節能永續。（陳育賢攝）

因疫情睽違3年的台積電運動會14日上午在新竹縣體育場登場，創辦人張忠謀偕同妻子張淑芬出席，受到員工們熱烈歡迎，董事長劉德音致詞尾聲也宣布今年台積電要送出的大紅包數字，每位員工將有1萬6000元獎金，現場立即歡聲雷動。

台積電創辦人張忠謀（中）今天偕同妻子張淑芬參加台積電運動會，受到員工們熱烈歡迎。（陳育賢攝）

張忠謀今天上午參加在新竹縣體育場舉辦的台積電運動會，他抵達會場後先與張淑芬沿著400公尺的跑道繞場1周，員工們則是擠滿在跑道兩邊夾道歡呼、迎接，參與運動會的所有員工更是不斷吶喊「張爺爺我愛你」、「我愛台積」、「再創奇蹟」，隨後台積電各單位包含日本與大陸上海、南京的隊伍接續帶來團體表演，場面相當熱鬧。

董事長劉德音表示，雖然面對逆風，但台積電仍有許多進展，其中3奈米已進入大量量產，2奈米預計在新竹、高雄廠區生產，並在美國、日本建廠，期勉員工正面接受挑戰，越戰越勇。

因疫情睽違3年的台積電運動會14日上午在新竹縣體育場登場。（陳育賢攝）

因疫情睽違3年的台積電運動會14日上午在新竹縣體育場登場。（陳育賢攝）

今年的台積電運動會海外廠區包括南京廠、上海廠也同步舉辦，全場活動並以綠電力行ESG永續目標，力行節能永續。而除了田徑場上的運動會外，外圍也有園遊會攤位共16家攤商，活動將持續到下午。