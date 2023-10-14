路透社報導，美國政府去年10月頒布新規定，限制中國晶片製造商取得他們企求的製造工具管道，今天宣布的授權讓他們能繼續從事中國晶片製造作業，免除為獲得新設備申請美國許可證的麻煩。

美國政府2022年10月發布規定，限制向中國運送先進晶片與晶片製造設備，這是美國為了減緩中國在技術與軍事取得進展的手段之一。

美國之後給予外國晶片製造商特別授權，以避免那些規定衝擊業者生產，造成意想不到的後果。美國商務部今天發布的消息是正式公告並延長此類授權。

台積電今天在聲明中說，已獲授權持續在南京營運，且正在申請在中國營運的無限期豁免，預計將取得授權。

三星電子（Samsung Electronics）約40%的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片是在西安廠製造；SK海力士約40%的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片是在無錫廠生產，20%的NAND快閃記憶體晶片是在大連廠製造。

市調機構集邦科技（TrendForce）的數據顯示，截至今年6月底，這些公司合計掌控全球近70%的DRAM市場，與50%的NAND快閃記憶體市場。