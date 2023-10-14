台北市政府代表團於10月9日至13日，參加2023亞太城市高峰會暨市長論壇（2023 Asia Pacific Cities Summit & Mayor's Forum，APCS），觀傳局王秋冬局長及消防局游家懿副局長一行人，藉機參觀澳洲昆士蘭省消防及緊急應變訓練學院，希望能透過此次交流，持續掌握國際上消防專業的脈動，並創造未來台北與澳洲災害救援相互合作的契機。

赴澳洲消防及緊急應變訓練學院，北市消防安全機制大提升。(消防局提供)

赴澳洲消防及緊急應變訓練學院，北市消防安全機制大提升。(消防局提供)

消防局表示，代表團行程期間受到了澳洲昆士蘭省消防及緊急應變訓練學院的熱烈歡迎，深入安排該學院卓越的設施和培訓課程介紹，並致力於緊急應變狀況和火災安全的培訓。游家懿副局長對學院的專業程度和設施感到印象深刻，澳洲昆士蘭省的災害處置經驗及消防安全訓練制度，相信對北市災害管理與消防搶救工作具有高度參考價值，期待能以最快的速度，將其優點與特色有效加以應用，提升北市的災害應變能力。

消防局進一步說明，這次參訪不僅是城市間消防知識分享的重要一步，還提供機會，讓北市進一步反思及學習如何強化本市轄內消防搶救安全機制；最近屏東明揚國際科技工廠大火造成4名消防人員殉職，引起了全台社會的關注與哀悼，也激發了北市相關行政部門思考，如何更有效地建立企業防災意識，強化相關危害性物質的管理機制，規劃更安全的救災程序，以構築一道縝密的安全網，守護第一線消防人員的生命安全，亦是這次參訪很重要的一部分。

消防局表示，12日的交流與探討，也讓參訪團與昆士蘭省當地消防官員建立彼此相互聯繫的管道，象徵未來台灣和澳洲雙方在災害管理和消防領域將有著更緊密的合作關係，同時亦代表著北市政府在提升國際合作和專業能力的堅定承諾，無論是保障全體市民免於災害的危難，或是守護第一線救災人員的生命安全，都是北市政府永誌不變的目標，也將為達此目標而努力不懈。