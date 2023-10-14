阿信化身大空總部部長為「BOOM！怪物星人」跨刀。（相映音樂提供）

小V Volcano(左起)、溫妮Winni、魏嘉瑩Arrow、琳誼Ring組成女團「BOOM！怪物星人」。（相映音樂提供）

女團「BOOM！怪物星人」正式出道。（相映音樂提供）

小V Volcano(左起)、溫妮Winni、魏嘉瑩Arrow、琳誼Ring組成女團「BOOM！怪物星人」。（相映音樂提供）

女團「BOOM！怪物星人」正式出道。（相映音樂提供）

由溫妮、小V、魏嘉瑩、琳誼所組成的全新女團「BOOM！怪物星人」，推出首張同名專輯《BOOM!怪物星人》，五月天阿信不僅擔任音樂總監，還在MV尾聲化身太空總部部長跨刀入鏡、率領30位舞者跳起了舞蹈，令人超級驚艷。

「BOOM！怪物星人」 4位熱愛創作、喜歡表演的女孩們，因為音樂這緣分兜在一起了，透過訊息關心彼此，女孩們話題聊不完，從「神交的網友」，在2個月前成為「閃電的團友」，從9／15開始每週五推出一首新歌為出道暖身，〈是不是又欠揍了〉、〈人生就是一場遊戲〉、〈Beautiful Day〉、〈SHA LA LA 蝦啦啦〉首首單曲都闖進了數位音樂平台的新歌即時榜，也讓人見證這怪物星人的音樂怪奇威力。

五月天阿信擔任音樂總監，適時在專輯錄製過程中給予意見，阿信盛讚：「非常喜愛這張作品，每首詞曲都來自四位團員們的貢獻，每首歌詞曲創作都非常精彩！」

音樂影像上祭出高規格製作，邀來仙草影像陳奕仁導演精心打造MV，女孩們在2天內密集拍攝多達44小時，幾乎無法闔眼的爆肝考驗，換了3套吸睛造型，打造了捷運車廂、飛碟太空總部、醫學診療室等豐富場景，4位怪物星人在降落地球後發生許多有趣互動情節，還突破過往創作歌手包袱，舞動挑起了「BOOM！怪物舞」，她們笑說：「我們跳舞不是比厲害，而是都有各自的特色，讓你們一看就知道是誰風格。」當導演殺青時，4人異口同聲累癱直呼：「好想回家睡覺！」

正式以女團身分亮相，女孩心情非常興奮，小魏自嘲：「其實我們出道很久了⋯可以用一個新的身分出道，嘗試過往沒做過的事情，蠻開心的。」她們齊聲推薦同名主打新歌：「是代表我們的主題曲，要傳達不要覺得自己跟別人不一樣就感到害怕，做自己就對了！」4人相處愉快且適應團體生活，琳誼更打趣說：「有我就會有吃的，大家不會餓肚子唷。」除了發專輯，也推出專屬團綜，14日在官方頻道播出第一集，宣傳期間將「一週兩更」推出不同主題影片與樂迷互動。