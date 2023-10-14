新竹市長高虹安（右三）14日在竹市田徑場參加長青運動會，並與新竹市三民社區長輩們合影。（邱立雅攝）

新竹市長青運動會14日在竹市田徑場舉辦，市長高虹安親臨現場為長輩們加油打氣，並透露今年參加隊伍數、人數均突破以往，創下最高紀錄。高虹安與竹市議員們更分組下場趣味競賽對抗，兩組秒數相當難分軒輊，高虹安也在小試身手後向現場每個社區一一問候，並祝福活動順利。

高虹安致詞時表示，去年她也在香山參加過長青運動會，但今年天氣似乎更適合競賽，此次長青運動會也來到第20屆，顯見長青運動會「也非常長青」，尤其今年參加隊伍高達107隊、選手人數突破2400名，兩項數字都創下長青運動會紀錄。

高虹安也表示，在長輩福利上，市府團隊持續發放重陽敬老金、免費健康檢查以及放寬全口假牙補助，今年9月23日起更擴大敬老愛心卡服務，開放農會購物，每月100點可以買菜買雞蛋，也可到運動中心租借羽球、桌球場地，年底開放國道可運使用。高虹安表示，每個月600點敬老愛心卡越來越好用，也希望在議員們支持下，明年預算可再加碼。

竹市府社會處指出，從2003年起舉辦的長青運動會是每年重陽節重頭戲，往年年中就會接到許多長輩詢問電話。高虹安也透露常常遇到長輩因為喜歡運動會發放的帽子與T恤，問她：「這個要怎麼報名？」今年活動搭配的淡紫色排汗衫，讓長輩穿出去運動超有面子。