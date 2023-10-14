以色列連日以來，以每天1000枚炸彈的頻率，朝加薩走廊大規模空襲，昨（13）日更發布撤離令，要求加薩北部110萬居民在24小時內離開，避免遭到戰火波及。不料就在民眾逃亡過程中，砲彈卻從天而降，炸死70人，其中多數是婦女和孩童。

綜合《衛報》、半島電視台等報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）官員13日表示，以色列戰機對撤離的加薩車隊發動攻擊，當時這些車輛正往南行駛，天外卻飛來炸彈，導致3個地點、多輛汽車遇襲，70人因此死亡，多數是婦孺。

許多加薩居民正設法往南部撤離。（美聯社）

報導指出，目前還不清楚空襲的具體原因，或車隊中是否有武裝分子。自撤離令下達後，部分加薩居民趕緊收拾家當，以開車或徒步方式往南部移動，但也有許多巴勒斯坦人決定死守家園。

一位居民表示，他已經看不到絲毫希望，「就算要死，我們也要死在這，死在自己家裡。」另有民眾因為網路斷訊，接受記者採訪時才知道必須撤離，一時之間不知道如何安置一家25口，「我們可能會留下來，就算死，也要死在一起，」他顫抖著說，「但我真的好想、好想活下去。」

在以色列發布最後通牒後，聯合國第一時間即提出抗議，表示要讓100多萬人在一天內撤離，是「不可能」的任務；以色列回應，聯合國不願譴責恐怖組織，是「可恥」的行為。

世衛組織（WHO）則指出，北加薩醫院中有數以百計的重傷患者，這些人一旦離開醫院或維生系統，就有可能面臨死亡。