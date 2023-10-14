「馬刺希望」文班亞馬（Victor Wembanyama）熱身賽再度大顯身手，14日對陣熱火送出23分、4籃板、4助攻及4火鍋的全面數據，帶領馬刺拿下比賽。其中文班亞馬一次在禁區上演精采爆扣，震撼馬刺主場。

文班亞馬打著救世主身分降臨馬刺，球隊有了他之後關注度大幅提升，在巨大票房號召力下，馬刺新賽季在全美直播的場次，從少少的4場竄升到19場之多。雖然在夏季聯賽的表現不穩定，但文班亞馬拿出驚人學習以及修正缺失的能力，目前熱身賽2場比賽都飆出20分以上高分。

面對鐵血防守著稱的熱火，文班亞馬依舊顯得手到擒來，下半場在禁區接獲瓦塞爾（Devin Vassell）傳球後，文班亞馬沒有選擇和對手硬碰硬，靠著將近8呎（約243公分）的臂展隔扣對手，且該球文班亞馬根本沒有踏入進攻免責區，瘋狂的彈跳能力驚為天人。

身高7呎4（約223公分）的文班亞馬不失靈活性，新賽季被老教頭帕波維奇（Gregg Popovich）定位為先發大前鋒，馬刺接下來還有2場熱身賽，例行賽開幕戰對手將是東契奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠。