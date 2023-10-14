從高雄北上工作、租屋的男子在新北市被警方盤查，發現是曾經鬧輕生、不願配合到派出所銷案的失蹤人口，最後帶回警局辦理撤銷協尋。男子認為警方強硬處置害他名譽權受損，提告國賠40萬元。高雄地院認為，員警要求男子親自到派出所撤尋，是為了確認他人身安全，並無違法，最後駁回男子之訴，可上訴。

2020年9月3日晚間，一名女子打電話報案，說在新北市的男子有輕生意圖，員警調閱男子戶籍地個資，直接轉報高市派員前往關心。

員警抵達現場，男子的父母親出來應門，表示兒子在新北市工作，並不住在戶籍地，當下男子母親嘗試撥打男子手機，均無人回應，員警最後只好帶男子父母親回到派出所，派員警前往男子租屋處找人。無奈，員警怎麼敲門，男子就是不應門，員警最後只能先通報男子為失蹤人口、受理緊急協尋。

隔天凌晨，男子自己打電話向父母親報平安，男子父親一早打電話到分駐所欲撤銷撤尋，但員警認為男子有輕生傾向，只透過電話無法確認男子本人安全無虞，為求慎重，員警要男子親自前往鄰近的派出所辦理撤尋。

對於員警的要求男子不予理會，半年後他在新北市遭員警攔查，員警發現他被列為失蹤人口，立刻將他帶回派出所偵辦，順利撤銷協尋。男子認為自己被警察帶回派出所很丟臉，為此怒告高雄市員警侵犯他的名譽權，提告國賠求償40萬元。

高雄地院法官認為，男子並非一般的失蹤人口，有輕生的可能，依失蹤人口查尋作業要點，查證身分有其必要性，更何況當時男子人在新北，高雄員警無法確認男子的人身安全，要求他前往鄰近派出所辦理撤尋並無不當，最後判男子敗訴，可上訴。

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