中國大陸外交部網站14日消息，中國大陸國家副主席韓正13日在北京會見歐盟外交與安全政策高級代表博瑞爾。韓正指出，中方願與歐方加強高層對話和各級別交往，進一步增進雙方理解和互信，推動中歐關係持續健康穩定發展。博瑞爾表示，願藉由此訪進一步加強歐中關係，確保年底歐中領導人會晤圓滿成功。

韓正表示，中歐之間沒有根本利害衝突，沒有地緣政治矛盾，雙方共識遠大於分歧，合作遠大於競爭。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方在經貿、科技、人文、應對氣變等領域務實合作取得豐碩成果，發展潛力巨大。

韓正強調，中方願與歐方加強高層對話和各級別交往，對共同關心的問題真誠、深入地開展溝通，進一步增進雙方理解和互信，推動中歐關係持續健康穩定發展。

博瑞爾指出，中國是偉大的國家，並將發揮重要作用。中國現代化建設取得的成就不僅造福中國人民，也使全世界從中受益。願藉由此訪進一步加強歐中關係，確保年底歐中領導人會晤圓滿成功。