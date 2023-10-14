第5屆走鐘獎星光大道｜紅毯現場LIVE直播

頒獎典禮主持人恩熙俊（左二）、阿樂（右二）走紅毯。（圖／YT@走鐘獎頒獎典禮）

愛里穿性感禮服，上下皆露。（圖／YT@走鐘獎頒獎典禮）

YouTuber界年度盛事「第五屆走鐘獎」，今（14日）在高雄流行音樂中心盛大登場，星光大道紅毯下午 2 點開始，紅毯主持人為阿拉斯、拿拿摳；頒獎典禮則在晚間6點舉行，由阿樂（林妤臻）、恩熙俊和視網膜擔任頒獎典禮主持人，「三金司儀」賈培德為頒獎典禮司儀。

昨晚走鐘獎提前辦創作者之夜，受邀出席的網紅紛紛在社群PO晚宴菜色和開箱住宿飯店，其中頒獎典禮主持人阿樂拍下星光紅毯，驚呼：「太神啦！這是跑道吧！」還開心地在紅毯上奔跑，場地看起來很大。

阿樂搶先公布超大的紅毯。（圖／IG@alephant_0427）

本屆走鐘獎入圍者競爭激烈，阿翰、蔡阿嘎、好味小姐等人將角逐年度個人創作者獎，明年停更的這群人要和黃阿瑪的後宮生活、Dcard、好味小姐等競爭年度團體創作者獎，理科太太則與joeman、志祺七七、Dcard等力拚最佳製作人獎。

典禮開始前，話題就不斷，布萊克薛薛本來和阿拉斯搭檔紅毯主持，因至親身故等家庭重大因素而退出，改由拿拿摳接棒；被封「三上悠亞接班人」的河北彩花，將以特別頒獎嘉賓出席走鐘獎，觀眾引頸期盼。而走鐘獎登場前夕，突有評審都自己人的傳言，對此主辦方呱吉（邱威傑）稍早親自駁斥，強調評審團只跟黃氏兄弟比較熟，而其他人有一半過去一年沒見過面，剩下的一半見面次數少於兩次，而發文質疑的「鬼島薪水有限公司」昨發文致歉，間接承認未確認真實性就爆料。