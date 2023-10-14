澎湃新聞14日引述《浙江日報》消息報導， 大陸全國學習運用「千萬工程」經驗現場推進會13日在浙江杭州召開。中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀主持會議。此一報導顯示，習近平重要財經智囊韓文秀已任中央農辦主任。

1963年9月出生的韓文秀是河北省贊皇縣人，中共黨員，早年曾在北京大學學報編輯部任編輯，1989年進入前國家計委經濟研究中心（現國家發展改革委宏觀經濟研究院）工作。

2005年，韓文秀調任中共中央財經領導小組辦公室宏觀組組長（正局級），2010年至2011年間掛職任中共廣東省委副祕書長。2011年，韓文秀調任國務院研究室副主任，2018年4月轉任中央財辦副主任，後擔任中央財辦分管日常工作的副主任（正部長級）。

韓文秀2018年4月任中財辦副主任，同年底升任中央財辦分管日常工作的副主任（正部長級）。中共十九大後，中央財經工作領導小組升格為財經委員會，設有負責具體事務的辦公室，辦公室主任為政治局委員劉鶴。中財辦直接服務中共中央最高層，位於權力中心；另一方面，又與有關部委、地方省市打交道，觸角可以延伸到最基層。