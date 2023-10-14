台灣人口老化已成趨勢，中高齡者成為勞動市場主流。人力銀行調查發現，平均規劃的退休年齡為59歲，退休後最想投入的計時工作為民生服務業及百貨販售業，粗估退休後每月生活費為新台幣3萬5203元。

1111人力銀行今天發布中高齡職場困境調查指出，調查發現，有高達9成的受訪者擔心，退休以後所領到的勞保、勞退金無法支付老年生活所需，因此開始著手退休金的規劃。

其中有51.8%選擇勞退自提6%、35.8%選擇ETF股票基金，儲蓄型保單26.5%、銀行定存26.1%以及投資副業創造被動收入18.5%。

此外，中高齡者期待退休後的每週工時維持在25小時，而從事計時工作最想投入的產業分別是民生服務業及百貨販售業，粗估退休後的每月生活費平均要3萬5203元。

觀察國內勞動市場人口結構，1111人力銀行公關經理黃楷元表示，內政部的人口資料顯示，截至2023年4月，全台65歲以上人口已達415.8萬人，占總人口的17.8%，台灣人口老化再創新高，未來中高齡者及高齡者勢必成為勞動市場主流。

台灣目前法定退休年齡為65歲，但只要工作滿25年，或是年滿55歲且工作滿15年，就符合勞基法的退休門檻。調查指出，45歲（中高齡）以上受訪者，打算65歲過後才要退休的比例占14.2%，另外更有10.1%直言完全不考慮退休；不過也有10.1%計劃50歲以下就想離開職場。

人力銀行表示，調查顯示，有6成7受訪者退休後打算繼續工作，有1成1坦言不會，另有2成2表示還沒想法。

上班族退休後再重返職場，選擇兼職、計時比例最高，占51.2%，其次才是正職，占46.9%，以及創業30.4%。

但調查發現，一旦離職後，有高達8成8的人認為重返職場有困難，其中更有將近4成5悲觀認為要找到合適的工作微乎其微，主因為企業徵才的優先考量包括年齡、經驗、專業、學歷以及配合度。

人力銀行表示，為了解45歲以上中高齡上班族退休規劃，進行「上班族退休壓力調查」，問卷調查時間自今年9月18日至10月11日，有效樣本數1232份。