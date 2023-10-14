綠色和平在今年8月31日召開記者會呼籲總統候選人應納入2030年減碳40％的目標、再生能源占比40％路徑，並在10月21日辦理「淨零台灣氣候對話」，提及賴清德、侯友宜及柯文哲等主要總統參選人均將親自參加，近日傳出賴清德不參加對話，主辦單位發出聲明指出，賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動。

為了讓民眾更瞭解總統候選人對能源、淨零碳排的政策，國際氣候發展智庫執行長趙恭岳在8月的記者會上表示，經與3位總統參選人競選團隊溝通，3人均允諾參與國際氣候發展智庫及能源轉型推動聯盟辦理的淨零台灣氣候對話，並有媒體提問、公民團體提問等程序，讓總統參選人向選民說明氣候與能源政策規劃。

但該智庫今天於臉書發出聲明，氣候議題是國際主流議題，也是不分黨派政治所有人共同關心的世代議題。台灣在今年推動通過氣候變遷因應法，成為全球少數淨零入法的國家，在所有產官學一起的努力下，不分領域朝著淨零邁進。為了創造良好的公眾溝通場域，規劃「淨零台灣 氣候對話」的論壇，邀請各總統參選人參加。溝通的過程中持續和各辦公室保持良好的溝通，也討論各種行程安排的可能性，對於在相關訊息尚未確認前因為連繫處理不周，所造成的紛擾，表達誠摯的歉意。

聲明指出，事實上，賴團隊確實自始至終，都未曾答應出席活動，也於10月3日收到正式書面通知：賴清德主席因行程安排困難，而無法出席活動。在收到賴團隊的正式通知後，也將相關訊息，在籌備溝通會議中向所有團隊說明。作為主辦單位，希望相關政黨，不該以此議題進行政治操作，打造一個理性言說的場域，本來就不是一件容易的事，期待所有夥伴能一起努力。