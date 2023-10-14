That crossover though pic.twitter.com/JFTlqVBXoi — Golden State Warriors (@warriors) October 14, 2023

「小皇帝」詹姆斯14日再於季前熱身賽登場，這次對手還是宿敵勇士，結果詹皇只打半場就告休兵，且在場邊吃起便當，拿下12分、5助攻與2籃板，只能眼見湖人最後以125比129輸給勇士，熱身賽兩度碰上勇士皆敗，反正這也沒差，只不過是熱身賽而已。

儘管湖人首節就展現強大三分火力，單節轟進9顆三分球，可是勇士也靠柯瑞、克雷湯普生與庫明加等人火力緊咬，打完上半場，湖人70比63領先，詹姆斯半場12分、5助攻與2籃板，安東尼戴維斯11分，羅素10分，勇士則以柯瑞12分最高。

詹姆斯打完上半場就告休兵，雙方也很快換下主力，把比賽勝負交給兩隊板凳決定，打到讀秒階段，傑克生戴維斯籃下補進兩分，幫助勇士126比125領先，加上庫明加最後10秒穩穩兩罰俱中、波齊姆斯基最後4秒兩罰中1，勇士再次帶走勝利。

勇士以庫明加26分最高，柯瑞只投進兩顆三分球、包辦18分，穆迪15分，小培頓與波齊姆斯基各有10分；湖人先發五人得分都上雙，普林斯17分最高，里夫斯16分，安東尼戴維斯13分，詹姆斯與羅素各有12分，伍德則是替補拿下13分。