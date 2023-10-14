彰化82歲楊姓老翁日前駕車前往南投訪友，行經台中市烏日區中山路三段車道時，車輛竟突然拋錨，2名巡邏員警見狀二話不說協助將車推至路邊，解決楊翁窘境。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

彰化82歲楊姓老翁日前駕車前往南投訪友，行經台中市烏日區中山路三段車道時，車輛竟突然拋錨，2名巡邏員警見狀二話不說協助將車推至路邊，解決楊翁窘境。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

彰化82歲楊姓老翁日前駕車前往南投訪友，行經台中市烏日區中山路三段車道時，車輛竟突然拋錨，停在路中沒辦法發動，幸恰巧遇上巡邏員警，2名員警二話不說合力將車輛推至路邊，解決楊翁窘境，令楊翁感激不已。

台中市警察局烏日分局三和派出所警員林上曜、陳契彰，日前上午巡邏行經烏日區中山路三段與長壽路口時，發現1輛休旅車停在路中遲遲沒有移動，於是上前關切，得知原來是楊翁的車拋錨，動也不動。楊翁向警方表示，他欲駕車從到南投訪友，沒想到車輛不爭氣地拋錨停在路中，讓他不知所措。

由於中山路車流量大，車輛往來頻繁，為避免發生交通事故及阻礙交通，2名員警隨即請楊翁先上車，將車輛打空檔並握好方向盤，接著便合力將車子推至路旁安全處等待拖吊，替楊翁解決卡在路中的窘境，楊翁也頻頻向員警道謝。

烏日警分局呼籲駕駛，萬一發生車輛拋錨情形，應於故障車輛後方適當位置擺設警告標誌，盡速通知拖吊車輛救援，人員也必須站於安全區域，以免發生追撞危險。倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110請求協助，將盡速派員到場協助。另，出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。