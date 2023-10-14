演藝工會理事長康凱2015年與小他27歲曹雨婷舉行婚宴，今年7月卻傳出夫妻情變，且竟然還沒辦結婚登記，雙方各說各話風波不斷。而康凱過去上節目時，曾分享為何覺得曹雨婷是離婚3次的他人生中的真命天女，他表示兩人個性互補，曹雨婷身段之低有很多愛面子的康凱做不到的事，例如逢人叫哥哥姐姐，替他打通人際關係，認為是賢內助。

康凱過去上《單身行不行》分享歷經多段婚姻的心得，先前有過3任前妻的他，當年毅然決然決定4度走入婚姻，他讚曹雨婷有才氣又是他歷任女友中唱歌最好聽的一個，交往後才發現此生不能沒有她，因為康凱個性比較剛硬，不會柔軟待人，也放不下身段，個性圓融的曹雨婷便和她相輔相成。

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康凱說曹雨婷很有交際手腕，見了任何男人、女人都會主動開口叫哥哥、姐姐，起初讓康凱也傻眼，康凱直言他做不出這種事，變成他扮黑臉、曹雨婷扮白臉，許多時候要有太太陪伴做事才會比較順利，因此康凱才會積極逼婚，更表示若曹雨婷不嫁給他，他就不辦婚宴。

早年康凱情史豐富，結婚時便對曹雨婷說兩人結婚後他會忘掉過去，歸零重新開始學當好老公，但曹雨婷一直不相信，77歲的康凱回憶起來更說過去有很多事是因為對自己的沒自信、失去自我造成，到了這年紀要開始學會定下來，兩人結婚後他覺得像是重啟人生，沒有過去二字，只有現在和未來。

康凱直言是被太太改變，而曹雨婷在家外柔內剛，有時會展現出只給家人看到很暴躁的一面，康凱只能服從並改當宅男，避免老婆吃醋，笑說人生就是一場戲，偶爾會將演技用在家裡，當對方不開心時，他便會反省可能這場戲演的不夠好，要學會修正應對進退的方式，朋友邀約他也會能推就推，直說：「多一事不如少一事」。