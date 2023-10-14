一名女網友分享親身經歷的恐怖故事，她和小兒子常在家看到黑影，她本來都假裝沒看到，然後安慰小兒子，直到某天媽媽動手術回診借住她家，獨自在家睡午覺的時候，竟被踹下床，大腿瘀青一片，還聽到一陣男聲說「欸你差不多要回去囉！不要再住了！」讓媽媽嚇到立刻走人，事後她詢問才知，原來是因為她剛入住不久有拜地基主，但後來都沒拜，地基主提醒才會這樣，引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《靈異公社》上分享，某天小兒子突然說「媽媽我剛剛看到一個矮矮黑黑的人在隔壁房間弄東西，很吵！」她聽到的時候不以為意，告訴小兒子說可能是哥哥和媽媽在講話，結果小兒子就激動地說「不是！你跟哥哥在客廳裡面！」

女網友表示，她其實也常常看到一些靈異現象，但她都假裝沒看到。直到某天有一個黑影飄到了房間，從她的身體穿了過去，而一旁的小兒子見狀則露出驚恐的眼神，兩眼張開發出叫聲，讓她當即生氣的說「請不要這樣嚇小孩！」

女網友指出，更扯的是，前陣子媽媽動完一個手術要回診，所以她把對方接到家裡來住一陣子，起初媽媽都住得很舒適，但有天媽媽獨自在家，午睡到一半竟被踹下床，半夢半醒間還聽到一個男生的聲音說「欸你差不多要回去囉！不要再住了！」本以為是惡夢，但媽媽醒來發現大腿瘀青一片，因而心生恐懼不敢再繼續住。

女網友表示，之後她聽朋友們說，才知道拜了地基主以後，就要一直拜下去，而她拜過一次就沒有拜，可能就是因為這樣才導致一系列的狀況發生，後來她親自拜了地基主，並告訴祂媽媽也是家裡的一份子，請多照顧，之後就沒遇到那些奇怪的事情了。

貼文引起網友討論，「地基主是要拜，不然會吵你，例如衣櫥發出聲響或晚上覺得有人一直看你，或一直出現給孩子看，但祂不是故意要嚇孩子，而是孩子看到會怕，但應該不會去傷害人」、「真的是地基主，要固定拜祂」、「地基主這麼兇？！還踢媽媽，下次請祂溫柔點。」另有網友則說，地基主或是怨靈不能碰到人體的，可以踢到媽媽的應該是生靈，建議去大廟求解。

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