獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨今天表示，真主黨將「做好充分準備」，時機成熟時會加入其巴勒斯坦盟友哈瑪斯（Hamas），共同對抗以色列。

法新社報導，數百名哈瑪斯槍手7日從加薩越過邊境進入以色列，殺害1300多人，其中大多數是平民。真主黨（Hezbollah）二號人物卡西姆（Naim Qassem）在哈瑪斯和以色列連續第7天交火時發表了上述談話。

根據巴勒斯坦衛生部的說法，以色列轟炸加薩走廊的哈瑪斯目標作為報復，造成至少1900人死亡，其中大部分是平民，包括600多名兒童。

卡西姆在貝魯特南郊舉行的親巴勒斯坦集會上說：「作為真主黨，我們正為這場對抗出力，並將（持續）在我方願景和計劃範圍內做出貢獻。」

卡西姆說：「我們已做好充分準備，當需要採取行動時，我們會出手。」

這位黎巴嫩官員發表這段言論時，恰逢伊朗外交部長訪問貝魯特，外界呼籲真主黨不要捲入戰爭，不過黎巴嫩拒絕。

卡西姆說：「國際主要國家、阿拉伯國家和聯合國特使，直接或間接要求我們不要干預戰事，但我們不受影響。」卡西姆還補充說：「真主黨知道自己的職責。」

最近幾天，以色列與黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦的盟友們交火。

今天，路透社1名記者在黎巴嫩南部遭遇跨境砲擊身亡，另外有6名法新社、路透社和半島電視台（Al Jazeera）的記者受傷。

以色列軍隊表示，邊界屏障因爆炸受損後，其部隊正在「向黎巴嫩領土開砲還擊」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121014