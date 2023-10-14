高雄一名未成年少女在COSPLAY活動結識林姓男子進而交往，少女疑似不堪林男做愛時喊其他女生名字，分手後想不開。少女母親整理遺物時發現可疑文字紀錄，怒告林男性侵。一審認定事證不足，判林男無罪。上訴至高雄高分院，法官認為少女家屬提供的對話紀錄、錄音檔均無法證明林男曾和少女發生關係，仍判林男無罪，可上訴。

林男和少女2019年因COSPLAY活動結識，雙方互生好感進而交往，但戀情只維持半年便告吹。隔年9月，少女疑似走不出感情陰影，在高雄輕生。

案發後，少女母親悲傷整理遺物時，打開少女電腦、登入她的臉書和IG，發現少女友人曾問少女是否和林男發生關係、是否戴套，少女還回答「有」，還說2人已經「數不清」次數，甚至提及林男性器官的尺寸，更爆料林男曾在和她發生關係時喊其他女生的名字，讓她非常傷心。

少女母親懷疑女兒的死和林男脫不了關係，為此怒告林男性侵。少女母親控訴，少女原是一個很陽光的人，文筆和成績很好，曾陪她北上參加COSPLAY活動，當時她看起來很開心，懷疑林男劈腿、害女兒傷心欲絕，才走上絕路。

林男偵訊時則堅持否認有與少女發生關係，表示他最多就是和少女擁抱。林男的辯護律師也強調，對話紀錄無法證明林男和少女曾發生關係，不足以證明林男犯行。

一審認定相關事證不足，無法確信林男犯行，判無罪。上訴至高分院，法官再度清查少女家屬提供的對話紀錄及錄音口檔，但最後均無法認定林男和少女發生關係，仍維持無罪判決，可上訴。

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