2024總統大選僅僅只剩不到100天，國民黨、民眾黨在今（14）日將舉辦「藍白合」會前會。《美麗島電子報》稍早也公布最新第51波民調，在三腳督的態勢下，由高到低分別為民進黨總統參選人賴清德37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%墊底。侯友宜相較於上次民調成長了1.6%、柯文哲則下挫了3.4%，此消彼漲的情況下，侯友宜反而逆勢成為第二名。

而在4腳督的態勢下，與第50波相比，賴清德從36.7%略降到36.0%，依然保持第一、侯友宜從17.7%上升到19.8%居次、柯文哲則從19.4%掉到17.2%、鴻海創辦人郭台銘保持6.2%不變。

上述民調的執行時間為本月11日至13日，調查對象為全國22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。此次調查成功完訪1200人，信賴水準95%的情況下，抽樣誤差最大值為正負2.8%。

另在樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），該調查的母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，並逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。該民調為《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析、並請畢肯市場研究公司執行電訪。