澳洲今天舉行承認原住民及其公民權利的「原住民之聲」公投，盼藉這項歷史性公投中，結束多數群體的白人與原住民後代之間的裂痕。

「原住民之聲」是澳洲24年來的首次公投。公投題目為「研擬法律：修改憲法，通過建立原住民和托雷斯海峽島民之聲來承認澳洲第一批原住民。您是否同意這項修改建議？」

法新社報導，1800萬澳洲選民將透過公投方式，決定是否修憲以首度明確承認原住民，並設立諮詢性機構「原住民之聲」，以權衡影響原住民社群的法律。

民調顯示這項修憲公投通過的機會渺茫，最近的調查顯示，「贊成」陣營的支持率略高於40%，「反對」陣營的支持率則接近60%。

原住民的祖先在澳洲大陸生活超過6萬年，目前原住民僅占澳洲總人口3.8%。自200多年前白人定居以來，原住民一直處於不平等的弱勢方，這種現象日益加劇。

澳洲原住民和托雷斯海峽島民（Torres Strait Islanders），較富裕的白人同胞更易因病所苦、入獄或早逝。支持者表示，改革將有助於解決這些不平等問題。

但這段時間的民調依然顯示，大多數澳洲民眾並不關心原住民社群的問題，並將此議題排在公共優先事項清單的尾巴。直到公投的前幾天，媒體對此國內議題的關注度沒有高於目前在中東的以巴衝突。

反對陣營成功加劇人們對設置「原住民之聲」功用的質疑，鼓勵選民只要有疑慮就投「反對」。

支持「贊成」的活動人士魏雅特（Karen Wyatt）向法新社表示，面對失敗看似注定，她力求保持積極態度。

在投票前，圍繞相關議題的「靈魂拷問」紛紛出籠，包含投反對票者是如何看待同胞間的彼此，以及有無面對早年殘酷打壓原住民這段黑歷史的意願。

59歲的魏雅特在雪梨告訴法新社，否定「原住民之聲」將是「澳洲可恥的一天」。

她還說：「對一個簡單的請求和寬宏的提議說『不』，我覺得這是國家發展之路的某種表態，但願如公投答案是否定的，我們也能從中彌合並繼續前進」。

60歲的杜向（Dee Duchesne）是「反對」方的志工，她表示這是「努力將多餘的官僚機制排除於憲法之外」。

澳洲中間偏左的總理艾班尼斯（Anthony Albanese）花了一年時間和大量寶貴政治資源提倡投「贊成」票；在公投前夕，他激動呼籲澳洲人民展現善意。

這場公投當地時間14日上午8時在人口稠密的東岸開始投票，全國有7000多間投票所。

公投專家科沃查普（Matt Qvortrup）表示，他預計贊成方的得票在46%至48%之間。