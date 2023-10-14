民進黨總統參選人賴清德（右5）14日到台中連掃5場造勢活動，首場抵達旅中鄉親後援會成立會場，受到支持民眾熱情歡迎。（陳淑芬攝）

民進黨總統參選人賴清德（中）14日到台中連掃5場造勢活動，首場抵達旅中鄉親後援會成立會場，受到支持民眾熱情歡迎。（陳淑芬攝）

民進黨總統參選人賴清德今天到台中連掃5場造勢活動，他在旅中鄉親後援會強調，2024年選舉有三大重大意義，對台灣很重要，要延續民主道路；選情還在變化不能大意，未來是4組至2組人馬參選還不知道，並大喊「決戰中台灣」，強調「台中贏，總統就贏」、「台中立委能全壘打，國會就一定過半」。

賴清德今天行程在台中跑透透，上午成立旅中鄉親後援會、全國報關產業後援會，參加尋求連任的黨籍立委莊競程、林靜儀造勢活動，並為立委參選人江肇國站台輔選。

首場賴清德旅中鄉親後援會由立委何欣純、市議員林德宇主持，總統府祕書長林佳龍等人站台。「2024團結一致！」、「挺台灣！」、「賴清德當選！」賴清德上午11時抵達，現場數百名支持民眾展現熱情高喊口號。

賴清德向鄉親喊話，過去到台中為事業、家庭打拚，現在要為台灣打拚，台中280多萬人口，是第二大直轄市，民進黨政府很支持台中，開闢台中科學園區、補助捷運綠線320多億等建設。不過，他意有所指地說，他當院長時核定台中捷運藍線綜合規畫，但台中市府更改路線，還改到「有利人士」的家附近，讓人失望。

賴清德分析2024選舉的三個重大意義指出，首先是對台灣很重要，不僅影響台灣國家方向、子孫未來幸福，民主憲政的延續及台海和平穩定，目前俄烏戰爭、中東也不平靜，台海一定要和平。他說，民主陣營國家都希望台灣未來能延續蔡英文總統的台灣民主路線， 我們只有一個目標就是一定要團結贏這場選舉。

此外，賴清德說，選情還在變化，不能大意，未來是4組至2組人馬還不知道，選舉要贏一定要靠自己、要團結合作。他並提及潛艦國造事件對台灣威脅很大，尤其最近很多懷疑美國、唱衰台灣等言論，只有我們是這塊地的主人，可以決定台灣前途、有責任守護維護國家尊嚴，不只總統要贏、立委也要贏，國會要過半。

他並強調「決戰都中台灣」，喊出：「台中贏，總統就贏； 台中立委能全壘打，就一定過半」，中台灣一定要勇敢站出來，台中更是中台灣的重中之重，賴並批評在野及大陸散播懷疑言論、唱衰台灣，以文攻武嚇要台灣國家主人放棄權力。

賴清德說，兩岸的問題不是國共內戰的延續，台灣的安全問題是全世界的問題，我們更要信賴台灣的精神，團結打拚一定會成功。