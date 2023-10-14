演藝圈天王天后的御用舞蹈老師藍波，8年前到醫院健檢時確診罹患淋巴癌，歷經多次手術及治療，體重因此暴瘦15公斤，所幸後續康復。醫師表示，淋巴癌以腫塊表現最多，初期症狀像感冒。若民眾出現無痛性的淋巴腫塊、莫名發燒、夜間盜汗等6徵兆，就要立刻就醫檢查。

外科名醫江坤俊在節目「健康2.0」曾表示，由於淋巴系統遍布全身，因此只要有淋巴系統的地方，都有可能長出淋巴癌，若是淋巴突然腫大但伴隨疼痛症狀，那麼可能是細菌或病毒造成的一般感染，大多1至2周後會自行消腫；但若是癌細胞引起，淋巴結則會越來越大，且腫塊沒有疼痛感，因此「不痛的腫塊」反倒更加危險。

江坤俊列出6大淋巴癌症狀：不會痛的腫塊（常出現在兩側脖子、腋下及鼠蹊部）、莫名發燒、夜間盜汗、持續咳嗽、全身發癢、莫名變瘦。他提醒，民眾若有以上6點，加上淋巴結腫大後呈現不痛也無法消腫的情況，一定要立即就醫接受治療，及早治療，效果越佳。

營養功能醫學家、醫師劉博仁也曾表示，民眾有時可在耳朵後面、脖子、腋下或鼠蹊部，摸到一顆顆圓圓的淋巴結，若感覺疼痛，大多是淋巴發炎，若不痛且一段時間無變化，一般是良性的淋巴結。

劉博仁表示，但若淋巴結越來越大，就要注意可能是腫瘤，且合併有發燒、臉色蒼白、夜晚容易流汗，皮膚發癢、體重減輕，就需考慮是否罹患淋巴癌。