巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」日前突襲以色列後挾持人質，目前仍有14名美國人下落不明，美國總統拜登今天與失蹤者的家屬通話，並在今天播出的專訪中誓言「竭盡全力」救人。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）本月7日突襲以色列，劫持上百名人質並引發流血衝突。估計有150名以色列人、外國人和具雙重國籍的人士被抓回加薩。

目前已知至少27名美國人喪生，還有多人被哈瑪斯綁架，據報仍有14名美國人失蹤，但白宮沒說明當中究竟有多少人是人質，也沒公布關於拜登與家屬通話的細節。

不過拜登在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說，失蹤者的家屬「必須明白美國總統非常關心他們的遭遇，深為關切」。

他說：「若能找到他們，我們將竭盡全力救他們回來。」

拜登談到哈瑪斯時說：「出現這種行為根本不是人，簡直是野蠻。」

CBS今天播出專訪簡短節錄，完整內容將於15日播出。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121014