廚房抽油煙機使用久了會累積許多油漬，拆下來清洗相當費工，有網友分享一款自製天然清潔劑，只要在250毫升的水中加入1匙小蘇打粉以及一點點洗碗精，完成後倒入噴霧瓶，在抽油煙機運轉下噴灑進去，就能溶解油垢流進集油杯，抽油煙機立刻煥然一新。

一名網友在臉書社團「家常菜」發文分享清理抽油煙機的方法，第一步驟先製作清潔劑，在250毫升的水裡加入一匙小蘇打粉和一點點洗碗精，完成後倒入噴霧瓶。

接著打開抽油煙機，在機器運轉下慢慢噴灑小蘇打粉水進抽油煙機的風扇葉，裡面的油垢會慢慢被溶解、流進集油杯，最後只要把集油杯拿下來清洗即可。原PO大讚「食用級小蘇打粉不僅環保又不傷身，省力省時還省錢！」

這篇實用貼文讓網友讚翻，「想噴就噴，隨時都能清潔，不怕傷手又安全，適合我這種有強迫症的」、「跟我一樣，我還會順手噴牆壁、瓦斯爐四周，不用等大掃除的時候刷得要死」、「我也都這樣清，黏膩油垢擦一下就乾淨。」

也有網友建議可以再加一點醋，「看了很多網路文章，加一些醋效果更佳」、「蘇打粉加醋和溫水真的很好用」。