不滿女友找前夫訴苦，恐怖情人持刀當街追砍。（民眾提供）

新北市39歲陳姓男子近日與翟姓女友分手，昨日翟女到前夫杜姓男子永和區住處訴苦，陳男獲悉醋勁大發，前往找2人理論，持水果刀欲傷害翟女，翟女奪門逃生，陳男持刀追逐，杜男營救騎車載走翟女，過程中杜男右手臂遭刀刃劃傷。警方獲報到場，陳男已搭計程車逃逸，警方鎖定逃逸路線追捕中；另警方查出杜男為詐欺通緝犯，帶回偵訊後移送新北地檢歸案。

據了解，陳男與翟女分手2日，昨日陳男得知翟女到永和新生路找前夫杜男，懷疑翟女與前夫仍有舊情，遂前往理論，果見2人共處一室，當場醋勁大發，取出水果刀欲傷害翟女，杜男阻止遭刀刃劃傷右手臂約8公分，翟女乘隙逃離，陳嫌持刀追趕至環河西路，所幸杜男騎車將翟女載走，陳男即搭乘計程車逃逸。

警方擴大調閱監視器，查出陳男往桃園方向逃逸，目前正循線追捕，將依傷害、恐嚇罪嫌偵辦。警方另查出杜男為詐欺通緝犯，訊後已移送歸案。