慈濟苗栗聯絡處14日上午發放弱勢學生新芽獎學金，共有220名學生受獎。（謝明俊攝）

慈濟苗栗聯絡處14日上午發放弱勢學生新芽獎學金，共有220名學生受獎。（謝明俊攝）

慈濟苗栗聯絡處14日上午發放弱勢學生新芽獎學金，苗栗縣長鍾東錦感謝慈濟大愛。（謝明俊攝）

慈濟基金會苗栗聯絡處，自2007年起發放「發芽獎學金」專門協助助縣內弱勢家庭學生，至今造福數以千計學生，14日上午，慈濟苗栗園區群聚了220名學生，接受慈濟基金會的獎助，苗栗縣長鍾東錦專程到場感念慈濟基金會的大愛精神，也勉勵所有受助同學未來有機會時，能夠回饋社會，繼續把愛傳承下去。

慈濟基金會創立「發芽獎學金」就是為了鼓勵在學學子們有如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來，逆境中的小孩，如小草盤的堅韌挺直，又如花朵盤綻放風采，透過新芽獎學金鼓勵求學，讓學子們繼續萌發新，生生不息。

慈濟基金會在每年10月間對全國發放新芽獎學金，今年的發放典禮是在14日上午同步在各縣市31個地點舉行，共有9千多名學子受惠。慈濟苗栗聯絡處是從2007年開始辦理發放苗栗縣弱勢家庭學生獎學金，今年共有220名學生受獎，其中國小為每人3千元、國中5千元、高中為8千元，大專院校以上則為1萬2千元。

慈濟基金會發放新芽獎學金，就是要協助弱勢家庭脫離頒困，期望學子們能以教育翻轉個人及家庭，讓弱勢學生能安心就學，鼓勵學業、家業及專長領域有優異表現的學子，以及在校有全勤表現、學業、操行等有明顯進步的學生，以鼓勵學子對自己負責。

苗栗縣長鍾東錦14日上午專程前往苗栗慈濟園區參加獎學金發放典禮，看見前來受獎的學生中包括南庄鄉南庄國中、東河國小及蓬萊國小等校，特別感謝慈濟基金會照護協助他南庄家鄉的弱勢家庭學子，他勉勵受助學生們未來如果成就時，能夠回饋協助後輩弱勢家庭學生，讓慈濟的大愛精神代代傳承。