攜手走過76年的101歲饒進德與97歲妻子饒葉慧珍，獲台南市政府社會局表揚「白金婚」，至今仍維持每天看報紙、寫日記的饒進德，穿著西裝偕妻子領獎，看似大男人的他其實很柔情，至今每天幫妻子準備早餐，更三餐備妥藥物，「不分裝的話，怕她不注意就一下子吃光一天份的藥」，維持婚姻祕訣盡在不言中。

為讚揚婚齡超過一甲子的長者夫妻，台南市政府14日舉辦「台南市112年度鑽石婚表揚活動」，47對攜手走過60年的佳偶獲得表揚。其中，饒進德夫婦是現場婚齡最資深的一對。高齡101歲的饒進德與妻子都來自湖北省，他早年從軍，1949年跟著部隊來台，夫妻輾轉落腳台南，由於他長年在外駐軍，妻子則靠著擺攤賣滷味，拉拔7個孩子。

饒進德因曾經歷八二三砲戰，損及雙耳聽力，只能靠著戴助聽器才能聽清楚外界的聲音，但他個性堅毅也樂觀，尤其熟讀聖經每一個章節，內心滿懷感恩，被問到今天獲獎心情，他笑說，「感謝主，也感謝台南市政府用心，工作人員也很辛苦，謝謝大家！」

饒進德夫婦今天在兒女陪同下領獎，兒女分享父母一路走來都互相照顧扶持，成為他們的榜樣，尤其饒進德至今仍天天看《中國時報》、讀聖經，也每天寫日記不輟，女兒形容家中光是父親的手稿日記，就堆到約莫一個人的高度，「看他多有毅力！」

不過，一家人畢生最大的遺憾與傷痛，是擔任空軍官校教官的么弟饒健保，2010年時帶領學生進行T34教練機目視飛行訓練時，不幸墜機殉職，饒家人說，已逝的么弟是唯一跟父親一樣踏上軍職的孩子，即使到現在，他們也盡量不在父母面前提起，以免傷感。