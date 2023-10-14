以巴衝突逾千人傷亡，東南亞的穆斯林國家馬來西亞，除支持共同信仰的巴勒斯坦，大馬護照內頁長期以來也標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字，在以巴問題立場鮮明。

大馬朝野昨天集會聲援巴勒斯坦，大批群眾身著馬來傳統服裝、肩披巴勒斯坦國旗，揮舞「恢復巴勒斯坦自由」與「馬來西亞與巴勒斯坦人同在」布條，高喊口號抗議，焚燒以色列國旗。前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也呼籲集會群眾共同為巴勒斯坦人祈禱。

馬來西亞、印尼與汶萊是東南亞主要的穆斯林國家，大馬政府對擁有同樣信仰的穆斯林多半抱持寬容態度，大馬也是中東國家穆斯林安心旅遊打卡地點，首都吉隆坡天際線國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）與周邊商場也有中東穆斯林旅遊足跡。

●大馬巴勒斯坦人籲國際社會支持

尤有甚者，緬甸洛興雅人、敘利亞、阿富汗、索馬利亞、伊朗與巴勒斯坦人也因為多數有相同宗教信仰，卻不乏因家鄉戰亂頻仍落腳馬來西亞，除洛興雅人外，多數持觀光或學生簽證合法入境後逾期居留。

馬來西亞有多少巴勒斯坦人？聯合國難民署駐馬來西亞辦事處統計約有近600名巴勒斯坦人，加上800名左右的巴勒斯坦學生在大馬求學，但難有精準統計數字。人力仲介業者說，他們多半保持低調，不願招搖過市。

今年9月上旬在吉隆坡舉辦的The Refugee Festival 2023活動，集聚各國難民，落腳在吉隆坡的巴勒斯坦人也參與活動，他們販售道地食物或彩繪，展示原鄉生活方式。

令人遺憾的是，馬來西亞未簽署1951年的聯合國難民地位公約（Convention Relating to the Status of Refugees），即使擁有難民證仍無法合法工作，熟悉難民事務的隆雪華堂青年團長李仕強說，落腳在大馬難民都等待機會拿到難民證，再被重新安置到歐美等國家。

包括巴勒斯坦人在內的難民身分在大馬不被承認，只能向聯合國難民署吉隆坡辦事處尋求庇護拿難民證，但不會得到大馬認可工作，遑論讀書上學都非常困難，多數赴私人興辦學校和民間團體求學。

這群巴勒斯坦人原本在吉隆坡低調生活，但受最近以巴衝突影響，家鄉親友多半失去聯絡或身亡，他們約近百人昨天參與巴勒斯坦駐大馬大使館舉辦的「與巴勒斯坦人民團結在一起」活動，手持家鄉人民受難照片籲請國際社會支持，打破沉默並抗議以色列軍事行動。

●大馬政治人物集會聲援巴勒斯坦

身為馬來西亞公民，紅色外皮的大馬護照雖然全球走透透，護照內頁卻將以色列列為禁區，明確說明「除以色列外，這本護照適用於所有國家」（This passport is valid for all countries except Israel），大馬公民雖能赴海外旅遊，惟獨以色列在禁止之列，旅遊業者說，大馬公民人盡皆知。

這也說明大馬外交政策秉持強烈支持巴勒斯坦立場，首相安華（Anwar Ibrahim）最近在前身為推特（Twitter）的X平台發文，強調馬來西亞始終支持巴勒斯坦人民外，也和土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）通電話，討論巴勒斯坦和以色列衝突的最新進展。前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）譴責西方國家與媒體偏見。

大馬外交部支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。大馬外交部也從負責管理的巴勒斯坦人民人道主義信託基金（AAKRP）中撥款100萬令吉（約新台幣700萬元），援助巴勒斯坦人民。

「團結青年」（Perpaduan Youth）組織昨天下午在國家清真寺（Masjid Negara）祈禱後發起集會，表達支持並聲援加薩（Gaza）地區和巴勒斯坦人。

巫統青年團領袖阿克馬（Akmal Saleh）指出，這次集會要反對所有違反普遍人權行徑，盼以色列停止一切殘忍、壓迫與不公平的行為。「團結青年」本著人性與對巴勒斯坦發生的苦難表達關心，並聚集在一起，馬來西亞必須全力支持巴勒斯坦人。

阿克馬並呼籲雙方考慮無數無辜平民的痛苦與損失，應立即停止衝突，而以色列政權持續壓迫巴勒斯坦人民基本權利，已成國際法院長期未審判的罪行，凸顯國際社會偏袒作為。

●馬來與華人社群態度不一

吉隆坡馬來人旺伊（Wonye）對記者詢及這次以巴衝突回應指出，他真的沒有答案，也不知道這個問題會如何解決。巴勒斯坦和以色列恩怨難解，很多人僅看到哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列，但沒有追溯艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）遭褻瀆，以及更多涉及以色列施行種種剝奪或暴力等問題。

另一名不願透露姓名的馬來婦女說，這個問題非常難以回答，雖然她是穆斯林，也保持開放態度，但多數馬來族群並不太了解以巴衝突歷史，但唯一了解的是巴勒斯坦是共同信仰穆斯林的國家。

馬來亞大學亞歐學院（Asia-Europe Institute）副院長羅伊（Roy Anthony Rogers）告訴中央社，他期盼能共同祈禱並希望找到和平解決方案。

前聯合國難民署（UNHCR）人員唐南發（Josh Hong）則從華人社群角度分析指出，華人社群意見比較分散，整體來說，對巴勒斯坦議題並不了解，部分華人或認為猶太人在歷史上是充滿悲情的民族，並將這種情懷投射於華人在大馬社會中被視為二等公民的悲情意識。（編輯：陳惠珍）1121014