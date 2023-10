以巴衝突逾千人傷亡,東南亞的穆斯林國家馬來西亞,除支持共同信仰的巴勒斯坦,大馬護照內頁長期以來也標註「除以色列外,這本護照適用所有國家」的文字,在以巴問題立場鮮明。

大馬朝野昨天集會聲援巴勒斯坦,大批群眾身著馬來傳統服裝、肩披巴勒斯坦國旗,揮舞「恢復巴勒斯坦自由」與「馬來西亞與巴勒斯坦人同在」布條,高喊口號抗議,焚燒以色列國旗。前首相馬哈地(Mahathir Mohamad)也呼籲集會群眾共同為巴勒斯坦人祈禱。

馬來西亞、印尼與汶萊是東南亞主要的穆斯林國家,大馬政府對擁有同樣信仰的穆斯林多半抱持寬容態度,大馬也是中東國家穆斯林安心旅遊打卡地點,首都吉隆坡天際線國油雙峰塔(Petronas Twin Towers)與周邊商場也有中東穆斯林旅遊足跡。

●大馬巴勒斯坦人籲國際社會支持

尤有甚者,緬甸洛興雅人、敘利亞、阿富汗、索馬利亞、伊朗與巴勒斯坦人也因為多數有相同宗教信仰,卻不乏因家鄉戰亂頻仍落腳馬來西亞,除洛興雅人外,多數持觀光或學生簽證合法入境後逾期居留。

馬來西亞有多少巴勒斯坦人?聯合國難民署駐馬來西亞辦事處統計約有近600名巴勒斯坦人,加上800名左右的巴勒斯坦學生在大馬求學,但難有精準統計數字。人力仲介業者說,他們多半保持低調,不願招搖過市。

今年9月上旬在吉隆坡舉辦的The Refugee Festival 2023活動,集聚各國難民,落腳在吉隆坡的巴勒斯坦人也參與活動,他們販售道地食物或彩繪,展示原鄉生活方式。

令人遺憾的是,馬來西亞未簽署1951年的聯合國難民地位公約(Convention Relating to the Status of Refugees),即使擁有難民證仍無法合法工作,熟悉難民事務的隆雪華堂青年團長李仕強說,落腳在大馬難民都等待機會拿到難民證,再被重新安置到歐美等國家。

包括巴勒斯坦人在內的難民身分在大馬不被承認,只能向聯合國難民署吉隆坡辦事處尋求庇護拿難民證,但不會得到大馬認可工作,遑論讀書上學都非常困難,多數赴私人興辦學校和民間團體求學。

這群巴勒斯坦人原本在吉隆坡低調生活,但受最近以巴衝突影響,家鄉親友多半失去聯絡或身亡,他們約近百人昨天參與巴勒斯坦駐大馬大使館舉辦的「與巴勒斯坦人民團結在一起」活動,手持家鄉人民受難照片籲請國際社會支持,打破沉默並抗議以色列軍事行動。

●大馬政治人物集會聲援巴勒斯坦

身為馬來西亞公民,紅色外皮的大馬護照雖然全球走透透,護照內頁卻將以色列列為禁區,明確說明「除以色列外,這本護照適用於所有國家」(This passport is valid for all countries except Israel),大馬公民雖能赴海外旅遊,惟獨以色列在禁止之列,旅遊業者說,大馬公民人盡皆知。

這也說明大馬外交政策秉持強烈支持巴勒斯坦立場,首相安華(Anwar Ibrahim)最近在前身為推特(Twitter)的X平台發文,強調馬來西亞始終支持巴勒斯坦人民外,也和土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)通電話,討論巴勒斯坦和以色列衝突的最新進展。前首相馬哈地(Mahathir Mohamad)譴責西方國家與媒體偏見。

大馬外交部支持巴勒斯坦人的合法權利,主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住,並以東耶路撒冷為首都,以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。大馬外交部也從負責管理的巴勒斯坦人民人道主義信託基金(AAKRP)中撥款100萬令吉(約新台幣700萬元),援助巴勒斯坦人民。

「團結青年」(Perpaduan Youth)組織昨天下午在國家清真寺(Masjid Negara)祈禱後發起集會,表達支持並聲援加薩(Gaza)地區和巴勒斯坦人。

巫統青年團領袖阿克馬(Akmal Saleh)指出,這次集會要反對所有違反普遍人權行徑,盼以色列停止一切殘忍、壓迫與不公平的行為。「團結青年」本著人性與對巴勒斯坦發生的苦難表達關心,並聚集在一起,馬來西亞必須全力支持巴勒斯坦人。

阿克馬並呼籲雙方考慮無數無辜平民的痛苦與損失,應立即停止衝突,而以色列政權持續壓迫巴勒斯坦人民基本權利,已成國際法院長期未審判的罪行,凸顯國際社會偏袒作為。

●馬來與華人社群態度不一

吉隆坡馬來人旺伊(Wonye)對記者詢及這次以巴衝突回應指出,他真的沒有答案,也不知道這個問題會如何解決。巴勒斯坦和以色列恩怨難解,很多人僅看到哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列,但沒有追溯艾格撒清真寺(Al-Aqsa Mosque)遭褻瀆,以及更多涉及以色列施行種種剝奪或暴力等問題。

另一名不願透露姓名的馬來婦女說,這個問題非常難以回答,雖然她是穆斯林,也保持開放態度,但多數馬來族群並不太了解以巴衝突歷史,但唯一了解的是巴勒斯坦是共同信仰穆斯林的國家。

馬來亞大學亞歐學院(Asia-Europe Institute)副院長羅伊(Roy Anthony Rogers)告訴中央社,他期盼能共同祈禱並希望找到和平解決方案。

前聯合國難民署(UNHCR)人員唐南發(Josh Hong)則從華人社群角度分析指出,華人社群意見比較分散,整體來說,對巴勒斯坦議題並不了解,部分華人或認為猶太人在歷史上是充滿悲情的民族,並將這種情懷投射於華人在大馬社會中被視為二等公民的悲情意識。(編輯:陳惠珍)1121014