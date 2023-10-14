苗栗縣政府14日表揚鑽石婚楷模夫妻，前頭屋鄉長徐仁和、徐鍾菊妹伉儷結縭71載。（謝明俊攝）

苗栗縣政府14日表揚鑽石婚楷模夫妻、模範老人及敬老楷模等，苗栗縣長鍾東錦伉儷等到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣政府14日表揚鑽石婚楷模夫妻、模範老人及敬老楷模等，苗栗縣長鍾東錦伉儷等到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣政府14日表揚鑽石婚楷模夫妻，住在苑裡鎮的伉儷吳武信、吳楊阿桂夫婦。（謝明俊攝）

苗栗縣政府14日表揚鑽石婚楷模夫妻。（謝明俊攝）

前頭屋鄉長徐仁和及同年老伴徐鍾菊妹，結縭71年，牽手一世，感情彌堅，兒子徐鑫榮也是現任頭屋鄉長，14日徐仁和夫妻一同接受苗栗縣長鍾東錦伉儷祝福，約定明年將舉辦白金婚。縣府並邀請18鄉鎮市的模範老人、敬老楷模齊聚一堂接受大家肯定，鍾東錦期望所有17對鑽石婚楷模夫妻都能健康永久。

苗栗縣政府社會處在每年的99重陽節前後，都會舉辦模範老人、敬老楷模，及鑽石婚楷模選拔表揚，今年共有17對鑽石婚楷模、模範老人18名及敬老楷模18人鄉，苗栗縣長鍾東錦並指示社會處，替這些優良楷模準備筵席與家人同聚，一起分享喜悅。

今年的鑽石婚楷模中，92歲的前頭屋鄉長徐仁和，與同齡的老伴徐鍾菊妹結縭至今已71年，徐仁和曾代理過頭屋鄉長，公職生涯達44年，兒子徐鑫榮現任頭屋鄉長，父子兩代全心為鄉里服務，也在頭屋鄉傳為美談。由於徐仁和夫妻結婚71年已是白金婚級，鍾東錦與徐仁和夫妻約定明年再舉辦白金婚紀念。

世居苑裡鎮的吳武信、吳楊阿桂夫婦，現年80及81歲，夫妻倆早年從經營紡織工廠到菸酒公司，一路走來篳路藍縷，相互扶持，秉持善良是最好的家風，正是鄰里欽羡的家庭。

在18名模範老人中，85歲的大湖鄉模範老人徐傳耀，原在大湖鄉公所擔任課長，退休後，又連任3屆新開村長持續服務鄉里，目前也是社區志工，每天風雨無阻，退而不休，是志工群中出席率最高的一人，西湖鄉的模範老人陳海源，高齡已有94歲，身體依然健朗，創立海源文旦農場，提供消費者最優質的文旦，陳海源並擔任鄰長長達30年，熱心服務鄉里，深獲地方人士讚許。