爭取2024總統大選合作，侯競辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊14日下午展開商談，黃珊珊在會前記者會掛保證，不用擔心，今天的會議一定有會議記錄，且一定會上網公告，並表示希望這場選舉不是一場零和遊戲，「希望未來多年後大家想到這一天，你我都不會後悔。」

國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯的競選總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修，過程全程錄影，結束後再對外說明。

會前記者會由黃珊珊、金溥聰各自發表雙方主張，黃珊珊表示，團結台灣、聯合政府，是柯文哲的主張，「這個主張我們提出來很久了，而且這次我們想的不是個人或整黨利益，而是整體最佳解方。」

黃珊珊坦言，雙方政黨可能都有自己的壓力或立場，也希望不管有什麼狀況，「今天抱著柯文哲主席給我們的指示，心存善念、盡力而為，也就是會抱持最大善意跟彈性」，盡量商討出一個對於國人同胞，還有雙方支持者都能接受、理解的結果。

黃珊珊指出，相信數字、相信科學是民眾黨一慣的立場，在野合作不是兩個政黨而已，而是整合台灣民眾最大的期待，台灣有65％的民眾希望政黨輪替，所以今天的任務重大，今天不是來聊天，也不是大拜拜，希望真的能回應台灣廣大的民意。

黃珊珊說，時間非常緊迫，會盡量爭取時效，不會浪費時間，因為接下去選務的時程都非常緊，相信大家都不會浪費時間，也不會故意拖延。

黃珊珊重申，民眾黨有三個原則，會前都跟金執行長做過說明，「公開透明、公共辯論、公正民調」，是台灣民眾黨從10月初開始就提出的方案，藍白合已經大半年了，都沒有具體方法，民眾黨提出具體方後也獲得國民黨善意回應，這是很重要的進展。

黃珊珊最後強調，「各位，不用擔心，今天的會議一定會有會議記錄，而且一定會上網公告」，今天很高興有這樣的機會跟國民黨討論在野整合的方案，希望這場選舉不是一場零和遊戲，「希望未來多年後大家想到這一天，你我都不會後悔。」