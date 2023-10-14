同德派出所警員林立鈞（左1）、陳怡涓（左3）協助搭起重逢的橋樑。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

旅居美國7旬婦人返台，南港警憑照片助與40年未見胞弟重逢。

一名旅居美國的75歲蔡姓婦人，日前到南港分局同德派出所報案，稱早年因家中變故與弟弟分離長達40年，希望警方能幫忙協尋，警方僅憑多年前不完整的資訊，積極比對相關資料，最終成功協助雙方團聚，家屬對於警察的熱心協助感謝不已。

同德所員警林立鈞、陳怡涓上月18日15時服備勤勤務時，3名美籍人士至派出所尋求協助，員警了解後得知長年旅居美國的蔡婦帶著兩個女兒來台尋親，蔡婦表示，早年因家中變故，被迫與弟弟分開，一別已40載光陰，希望警方能幫忙尋親。

員警發現，蔡婦手上的聯絡資訊早已無法使用，她僅有一張年幼時的照片及模糊不清的戶口名簿照片，員警巡上面地址到忠孝東路六段訪查，發現周遭早已改變，但員警仍透過警政系統、戶役政等相關資料庫交叉比對，經抽絲剝繭下，終於找到蔡婦弟弟的住處，在南港警方牽線下，遭歲月洪流沖散的兩名姊弟，終於能跨越漫長時光再次重逢。