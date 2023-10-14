94歲陳東波（中）是今年雲林縣模範老人中最資深的長者，他從八二三砲戰死裡逃生，一輩子抱持吃虧一點沒關係的精神，他的兒女都相當有成就。（周麗蘭攝）

陳東波（左）感念八二三同袍的相助。 （陳東波家屬提供）

八二三砲戰同袍情誼歷久彌新。（陳東波家屬提供）

雲林縣府今（14日）舉辦重陽敬老活動，表揚21名模範老人、21對鑽石婚夫妻，年紀最大的的模範老人94歲陳東波從八二三砲戰死裡逃生回來，當過鄰長、義警，一輩子從不跟人吵架，他說從沒想過會得獎，謙稱「元長鄉這麼大怎麼輪得到我」。

陳東波29歲時被徵召參軍八二三砲戰，期間全無音訊，砲戰緩和分批退伍，他相隔1年才回到家。較早退伍的3位同袍退伍當天憑著陳東波手繪的一張地圖，穿著軍服背著軍用包徒步26公里到元長鄉為他報平安，陳的雙親及妻子放下心中大石，熱淚盈眶。

這段感恩的往事也讓陳東波的子孫在相隔57年後，於2015年陪著他專程到花蓮、台東向當年幫他報平安的同袍謝恩，3人擁抱就像年輕時並肩作戰那樣緊密相依。

陳東波兒時曾由父親載到私塾學堂啟蒙識字，三字經、四書都背得滾瓜爛熟，6年修業後因身為長子世襲務農，開始下田學習農技。期間參加種甘蔗比賽，評分標準是甘蔗的含糖量、糖的品質，他獲得第4名。

陳東波曾當過16年鄰長、11年義警，今年被村長推薦為模範老人，他說從沒想過他會是代表元長鄉接受表揚的人，全鄉那麼多人怎麼輪得到他！但能獲獎非常高興。

陳東波說，凡事吃虧一點沒關係，他一輩子不和人吵架，人生好事加減做會得到保祐的；教育孩子他也從來不打、不罵，孩子聽不進話時，他就改用比喻講解。

老人家開枝散葉53名子孫，長子陳昭曾是台北市警局警官、獲行政院消防一等獎章；次子陳焙杰取得美國路易士安納州立大學生物系博士，現任高雄醫學大學副教授，都相當有成就。