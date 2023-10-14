目前在吉爾吉斯出席獨立國協（CIS）峰會的俄羅斯總統蒲亭表示，當前加薩走廊將面對一場猶如二戰期間列寧格勒圍城戰翻版的艱苦時刻。

列寧格勒圍城戰是1941到1944年間，納粹德國與芬蘭部隊為攻佔當時蘇聯的列寧格勒（今聖彼得堡）而實施的軍事行動。被圍近900天期間，城內公共設施、糧食與用水、能源供應盡毀，據信超過100萬居民死於饑荒與轟炸。

加薩走廊巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以來造成以色列1300多人罹難，以軍則展開一波又一波報復空襲，並對加薩走廊斷水、斷電、斷糧及燃料徹底圍困；加薩當地衛生部門稱自以軍7日空襲以來，已有1500多名巴勒斯坦人喪生，超過1/3是兒童。

美國「國家廣播公司」新聞網（NBC News）報導，蒲亭說：「以色列有一切確保自身安全的權利，但各界必須為當前危機找出解決方案。」

蒲亭談及目前這場以巴衝突時不忘提到烏克蘭，稱哈瑪斯使用的武器不排除是從烏克蘭流出，因為黑市猖獗。

他在獨立國協峰會時說：「我覺得哈瑪斯從烏克蘭官方管道取得武器的可能性不高，但武器還是有可能外流，因為黑市猖獗，可透過三手甚至四手輾轉取得。」

美聯社報導，哈瑪斯從烏克蘭取得武器一說，過去幾天在社群媒體引起廣泛猜測，烏克蘭官方駁斥武器輾轉流入哈瑪斯的說法。（譯者：陳亦偉）1121014