第3屆一帶一路國際合作高峰論壇17日至18日在中國北京舉行，越南國家主席武文賞將率團前往，柬埔寨則是由總理洪馬內率團出席。

越南媒體報導，越南外交部宣布，應中國國家主席習近平邀請，武文賞（Vo Van Thuong）17日至20日將率領高階代表團出席在北京舉行的第3屆一帶一路國際合作高峰論壇。

「一帶一路」由習近平於2013年提出，是由中國倡議和主導的跨國經濟帶，被認為是中國輸出過剩產能以及更多介入全球與區域事務的手段。

習近平2017年11月12日到訪越南出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，雙方簽署關於推動兩廊一圈發展戰略與一帶一路倡議對接的諒解備忘錄。

中國與越南2022年的雙邊貿易額超過1750億美元、成長逾5%。越南蟬聯中國在東南亞國家協會（ASEAN）各國中的最大貿易夥伴，以及中國的第4大貿易夥伴，僅次於美國、日本、韓國。

今年前9個月，中國在越南投資達近21億美元，成為越南當期僅次於新加坡的第2大外資來源，這些近期湧入越南的中國投資不乏台灣電子、科技廠的衛星業者。累計至目前，中國是越南第6大外資，台灣是第4大。

柬埔寨今年也會派員出席一帶一路國際合作高峰論壇，柬埔寨媒體報導，洪馬內（Hun Manet）16日將率領柬埔寨政府代表團前往北京。

柬埔寨經濟上高度仰賴中國，柬埔寨海關總局統計，今年前9個月，柬埔寨進出口額為351.6億美元、年減3.5%。與此同時，柬埔寨對中國出口10.59億美元、年增18.3%；自中國進口80.40億美元、年增1.8%。

截至2023年首季，中國在柬埔寨累計投資約208.75億美元、年增11%，占累計外資總額的45%，成為柬埔寨最大外資來源。

柬埔寨境內林立的中國詐騙園區被認為是一帶一路的「副產品」，包括台灣、越南、馬來西亞、泰國等各國公民被當地不實的高薪噱頭誘騙至柬埔寨工作，淪為人口販運下的受害者。（編輯：馮昭）1121014