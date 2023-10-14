金鍾國（左）時隔5年再次與尹誠彬比體力。（中天綜合台提供）

中天綜合台韓綜《Running Man》本周日(15日)播出「體能之巔：百人大挑戰」，找來尹誠彬和男團MONSTA X 周憲一同上節目，尹誠彬為亞洲首位鋼架雪車金牌得主，時隔5年再上節目，一出場走路姿勢跟金鍾國一模一樣，主持成員笑說「根本是年輕版的金鍾國」，而金鍾國一見到尹誠彬，除了先用眼睛狂瞄他的肌肉，更讚賞他變得更壯。

周憲有「撒嬌達人」封號，節目中示範教學，劉在錫請尹誠彬表演撒嬌，為了滿足大家要求硬著頭皮「撒嬌」，不料慘遭眾人吐槽，劉在錫改請金鍾國示範肌肉男的撒嬌，金鍾國開導尹誠彬「有些東西肌肉男做起來更可愛」，而學會金鍾國特殊撒嬌的尹誠彬，大家覺得非常可愛。

節目中有考驗體力的遊戲，最受矚目的死亡對決就是尹誠彬與金鍾國，5年前兩人在節目中比過跳高遊戲，這次又強強對決，劉在錫笑問金鍾國：「不會是害怕了吧？表情都變了。」金鍾國向尹誠彬喊話：「你跟我年輕的時候很像！我以前也是這樣，等你上了年紀就知道了。」