藍白幕僚會14日下午登場，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天上午在臉書喊話，希望大家不要試圖在這次的會面中用話語、氣勢壓過對方，或是故意拖延破局，如果大家沒有這種共識，那就必然失敗。對此，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰在會前記者會表示，「請您不要多心，我們一定秉持最大善意、用最誠懇態度來進行溝通。」

金溥聰首先表示，自己和國民黨黃健庭秘書長感謝柯文哲競選辦公室黃珊珊總幹事和周榆修主任，今天一起坐下來會談。相信民眾黨也會同意，雙方這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作，讓貪腐無能、獨霸、新威權的民進黨政府下台。

金溥聰強調，會談過程中候競辦不限主題，採取完全開放態度，希望能充分交換意見，討論彼此政治價值理念相近的地方並尋求共識。

金溥聰說，對於柯文哲跟黃珊珊都曾公開表示，雙方合作，政治價值理念的契合跟治國的政策相近最重要，柯文哲公開提出的七大政見主張，和他有許多相近的地方，但也有幾項需要進一步討論的地方。

另外，金溥聰也提到，黃曾在媒體上引用論語說：「君子和而不同，小人同而不和。」「和」主要就是指彼此充分包容，尊重對方的獨特性。

金溥聰並提及，剛剛來之前看到黃珊珊上午在臉書發文，他要很誠懇地跟黃說，「請您不要多心，我們一定秉持最大善意、用最誠懇態度來進行溝通。」等等會談時，黃就會了解，他講的是真心話。

金溥聰表示，希望這次會談和諧順利，對於不同意見耐心傾聽、包容，兩黨政治理念及主張不可能完全一樣，但就是要坐下來談、磨合，以取得共識。他也說，對於民眾黨提出的辯論跟民調主張，已經準備好方案，待會可以進一步討論。

金溥聰重申，相信雙方最在乎的，是這次的大選結果能否改變台灣未來的命運，讓台灣能夠遠離戰爭、人民安居樂業。多數民意期待，國民黨跟民眾黨能夠整合成功，一起攜手合作，爭取2024的大選勝利，不要辜負他們的支持。