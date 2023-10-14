桃園市蘆竹區公所今天舉行年長青楷模及敬老楷模表揚活動，表揚退休後仍積極參與社會活動的長者，並拿出在地農特產蘆峰茶，以奉茶表達敬意。副市長蘇俊賓出席活動表示，市府相當關注高齡議題，盼透過擴大敬老愛心卡使用範圍、提高三節敬老金等作法，讓每位長者享受到舒適的生活品質。

蘆竹區公所今年以「樂齡暖暖、幸福滿滿」為主題辦理重陽敬老楷模表揚活動，依循往例表揚39位長青楷模和2位原住民長青楷模代表，以及39位敬老楷模和2位原住民敬老楷模代表，每位獲表揚的長青楷模及敬老楷模都有令人敬佩的經歷與人生故事，現場更準備蘆竹在地特產蘆峰茶為長青敬老楷模們奉茶，以此表達敬意。

高齡97歲的長青楷模陳載飛，過去從農一路拉拔子女長大，現在雖然已經高齡但仍身體健壯，熱衷參與社區據點事務。在社區發展協會擔任總幹事的藍俊杰這次獲頒為敬老楷模代表，他積極媒合福利資訊，讓有需求的長輩能第一時間獲得政府照顧，社區長者也能得到更好的生活品質。

蘇俊賓這次也特別向96歲的長者蔡水萍致意，他說，蔡水萍即便已經高齡96歲，但至今身體健壯、活動自如，經常參加社區事務並投入公益活動，去年還能獨自騎乘機車外出活動，可以說是健康老化、活躍老化的典範。

蘇俊賓也提及，市長張善政非常關注高齡議題，積極推動各項友善長者的服務，包括三節敬老金從2000元提升至2500元，而敬老愛心卡每月800點除了已有提供市區公車、國道客運及愛心計程車等乘車優惠服務，7月1日起更增加台鐵乘車優惠，擴大使用範圍，盼讓年長者及身障者在乘車上更加便利及優惠。