台灣房價高漲，不少人買完房子以後，手頭上的存款所剩無幾，但卻發現房子的裝潢費少說都要上百萬，因此大嘆錢不夠用，對此，一名網友好奇詢問，如果買房不裝潢會怎樣嗎？引起熱烈討論，其中一位過來人說，他住了10年都沒裝潢，說實在也沒怎樣。

一名網友近日在PTT上分享，最近看到許多人買房以後，找設計公司評估裝潢費用，結果發現裝潢房子超級貴，因此他很好奇，買房以後不裝潢會怎樣嗎？

貼文引起網友討論，「不裝潢就是工業風」、「可以做那種最基礎的就好，擦油漆、弄一下浴室」、「你可以住毛胚屋啊」、「油漆先刷一刷就好」、「這年頭毛胚屋直接靠噴水泥漆搞定，牆面稍微釘一下裝潢的也是流行」、「其實可以自己弄，我表姐就這樣，會省很多錢」。

另有過來人分享，不裝潢真的不會怎樣，他買房以後只做了最簡單的處理，然後目前已經住10年，也沒有怎樣，供大家參考。不過也有一派人認為，家是平常待最久的環境，建議應該要好好打理，而且最多就100萬而已，咬牙堅持就過去了。