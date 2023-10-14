苗栗縣選委會14日與移民署苗栗縣服務站共同舉辦新住民投票模擬演練。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，將於113年1月13日舉行，苗栗縣選舉委員會14日與移民署苗栗縣服務站、苗栗縣新住民家庭服務中心共同舉辦新住民投開票模擬演練，邀請60位新住民一同參與，提前熟悉投票流程。

苗栗縣選委會表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉共有3張選舉票，1張總統副總統選票、1張立法委員選票及1張政黨票，為了促進新住民踴躍參與公共事務，熟悉投票流程，同時加強宣導提醒新住民朋友認識瞭解投票注意事項，避免因不諳法令而觸法，因此特別在現場模擬布置領票處、圈票處遮屏及投票匭等投票所物品。

除了由苗栗縣選委會說明選舉及投票方式，包括查驗身分證、領選舉票、圈票及將選舉票依顏色投入投票匭，投票當日手機要關機及不能撕毀選舉票等禁止規定之外，也加強宣導反賄選、不明選務消息不能信也不要亂傳等相關法令，希望藉由詳細的解說以及模擬投票演練，讓新住民朋友們投票時充分認識瞭解流程及相關注意事項。

縣選委會副總幹事曾雪花表示，中央選舉委員會鼓勵新住民參與公共事務，希望藉由實際參與投開票所工作，體驗台灣的民主制度。此外，更透過本次模擬投開票流程讓新住民朋友們，更瞭解自身的權利，提升新住民公民社會參與度。

今日模擬投開票所投開票作業，新住民選務人員輪流扮演查驗身分證、領票、圈票、唱票、計票、整票等角色，並說明選票圈選後如何認定有效票及無效票，另也現場模擬遇民眾將選票攜出投開票所的處置作為，讓新住民朋友們對選務工作能快速上手，而參與的每一位新住民都認真投入學習投開票演練工作。苗栗縣選委會除辦理投開票演練外，也準備有獎徵答送宣導品活動，現場每位朋友們都踴躍舉手搶答，足見大家對選舉事項都非常清晰了解。

苗栗縣選舉委員會提醒年滿20歲擁有投票權的新住民朋友，113年1月13日當天上午8點至下午4點，務請攜帶國民身分證、印章及投票通知單到戶籍所在地的投票所，投下手中神聖的一票。