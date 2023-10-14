國民黨與民眾黨今日召開藍白合閉門會議，而身為民眾黨主席柯文哲老婆的陳珮琪也沒閒著，特意南下高雄舉辦女力翻轉論壇，面對今日的藍白合會議，陳珮琪稱自己並不知情，那是柯文哲的工作，而她的角色就是支持他、照顧他的生活。至於高雄民眾黨立委候選人曾尹儷則對於藍白合樂觀其成，希望能合作後集結力量改變現狀。

2024總統大選參選登記時間逼近，藍白進入整合協商階段，派出2對2幕僚陣容於今日下午1點30分在福華飯店舉行幕僚會談，會後雙方各自帶回意見與參選人討論。國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯文哲的競選總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修。

今日陳珮琪也南下高雄舉辦女力翻轉論壇，對於藍白合會議她表示並不知情，並說這是柯文哲的工作，她能做的就是支持他、照顧他的生活。

而曾尹儷則對於藍白合帶有期待，希望能夠成功藍白合，將力量集結，改變目前選舉的現況。