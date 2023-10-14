響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）預計在國聯冠軍賽G2先發登板，接受「魔鬼主場」費城人球迷鼓譟洗禮，不過凱利早已體會費城球迷的瘋狂，他去年還上網買票，前往費城人主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）看世界大賽。

原來在搬到芝加哥以前，凱利一家就住在費城郊區，他的哥哥雷德（Reid Kelly）正是費城人球迷，去年費城人同樣持外卡打進季後賽，並將勇士、教士踩在腳下，前進世界大賽交手太空人，為了慶祝哥哥生日，凱利特地上網買了世界大賽G3門票，也是費城人在世界大賽主場首戰。

比賽因雨延期到第2天，但費城人砲火依舊猛烈，G3一共轟出5發全壘打，終場以7比0打退太空人，取得系列賽2比1優勢。凱利回憶現場氛圍說道，「費城球迷可能是我所見過最吵鬧的，他們在那場比賽打出5轟，所以我很難想像，我即將經歷比那時更大的吵雜聲。」

響尾蛇本季先發輪值靠著凱利、蓋倫（Zac Gallen）努力支撐，也絕對是系列賽前兩戰先發的不二人選，不過後段輪值表現得就不是很出色了，響尾蛇總教練魯瓦洛（Torey Lovullo）談到關於季後賽先發人選，僅表示菜鳥投手法特（Brandon Pfaadt）可能會負責其中一場先發，也排除蓋倫投G4的可能性。