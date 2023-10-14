高雄市陳其邁深夜在臉書發文，化身為陳老師，以自問自答的方式，對近期高雄市的登革熱疫情作出說明，並感謝第一線辛苦的防疫人員。

他表示，依過去的經驗，如果鄰近縣市如台南1萬例，高雄也可能會達到1萬例，按照歷史數據將慢台南兩個月達到高峰。目前疫情控制在一個範圍中，一要感謝市民朋友的配合，二則是防疫人員們很辛苦、各局處總動員，即使有時對他們有誤解，但他們仍然堅守崗位，不分假期執行緊急防治。

只要接獲確診資訊，就必須搶時效執行家戶內強制孳生源檢查、撲滅病媒蚊孑孓。（圖／高雄市政府）

有民眾抱怨，為什麼不能提前四、五天通知要噴藥呢，陳其邁表示，孑孓生長不等人，埃及斑蚊只要0.5公分積水就能孳生，而且在最適合環境下孵化成孑孓甚至只要「10分鐘」。

因此中央疾管署指引規劃48小時內要完成疫調到緊急防治。防疫第一線的工作同仁，只要接獲確診資訊，就必須盡快繪製緊急防治圖、動員前往家戶張貼緊急防治通知單、馬上執行戶外噴藥、搶時效執行家戶內強制孳生源檢查、趕快撲滅病媒蚊孑孓。

陳其邁指出，目前高市府針對登革熱確診個案，都會採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作。如果出現登革熱個案，表示社區有帶病毒的病媒蚊，實施化學噴藥可以快速減少病媒蚊避免疫情擴散，也為清除孳生源爭取時間。

日前有傳出噴藥的比例比建議劑量濃的訊息，陳其邁表示，高雄市以安全性為優先考量，20年來都秉持噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、用藥的濃度、噴藥技術及機具都經過專家嚴謹的評估與生物檢定。以「有效」為目的來進行噴藥，因此每年疫情時都經過測試，確保有效且沒有浪費藥、同時具有安全性、不破壞環境。

日前市府也召開專家會議，專家們評估，以疫情沒有回燒、實施完緊急防治後的區域陽性率相對低、以及噴藥滅蚊生物檢定監測成果來說，高雄市防疫策略是有效的，應該要持續執行。

陳其邁說，為了緊急防治噴藥，會讓大家很不方便、需要配合時間和作業，要調整行程、要趕時間，造成不便真的很抱歉。防疫工作是我為人人、人人為我，為了公共健康、為確保病例數與重症死亡降低，非常需要大家一起落實；同時第一線防疫人員也真的是最辛苦一群，請市民朋友遇到他們時，別忘了說聲：謝謝。