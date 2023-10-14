國立台灣海洋大學歡慶創校70周年，14日於育樂館舉行校慶慶祝大會，席開85桌，並表揚112年度傑出校友、頒發榮譽校友，超過300名海內外校友回到母校一起同樂。除行政院副院長鄭文燦出席恭賀外，蔡英文總統也錄製影片恭賀海大70年來豐碩的教學成果，並期盼海大持續與時俱進，聚焦各項前瞻領域培育更多的優秀人才。

國立台灣海洋大學14日舉行70周年校慶，行政院副院長鄭文燦出席致詞恭賀。鄭文燦強調，在面臨海洋事務轉型的挑戰，海大是讓台灣能邁向海洋國家最重要的支柱。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

鄭文燦表示，看到海大70周年相當感動，海大已從傳統的漁業、航運業，轉型成為海洋科技與海養產業的人才搖籃，在未來產業與學術發展上，海大已經做好了準備，他也知道校務預算要「多一點」。

鄭強調，在面臨海洋事務轉型的挑戰，我們必須要合理地運用海洋資源，同時更需要有永續發展的思維，因此台灣在海洋領域，也很需要海大的投入與支持。另外在離岸風電的發展以及生態之間的共存，海大也是能源轉型、漁業共生這部分領域非常重要的支柱，也讓台灣能邁向海洋國家。

國立台灣海洋大學14日舉行70周年校慶，海大校長許泰文表示，未來還會再加快腳步，從多面向加強國際化指標，在注入國際元素同時，讓全球看見海大，並更加肯定台灣的海洋發展與專業。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

海大表示，該校已成為一所揚帆國際的大學，從智慧養殖、波能發電、海底造林，風力發電、藻類治病減碳、智慧航道劃設等相關研究，都做出國際水準並獲得高度肯定。

校長許泰文強調，未來還會再加快腳步，以「誠、樸、博、毅」的校訓，不畏艱難與挑戰，以海納百川的精神接納、理解，創造海洋國家的無限可能，並從多面向加強國際化指標，在注入國際元素同時，也藉由這股國際力向外擴散，讓全球看見海大，並更加肯定台灣的海洋發展與專業。

海大指出，今年分別選出11位傑出校友，包括國立成功大學生物科學與科技學院院長王育民、私立樹德科技大學董事長朱元祥、三互環境科技（股）公司董事吳俊岳、長榮鋼鐵（股）公司董事長林耿立、立法院最高顧問郭榮宗、財政部關務署基隆關關務長陳世鋒、金寶電子工業（股）公司總經理陳威昌、帝諾斯國際（股）公司董事長劉立仁、佳格食品集團總經理劉昌樹、中華民國水利技師公會全國聯合會理事長劉進義及中華海洋生技（股）公司副董事長謝清輝。