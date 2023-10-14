民視《Go Go Taiwan》上月也飛往北海道取材，也因為節目曾經多次與日本札幌電視台STV跨國合作，主持人段慧琳（Windy）還被朋友戲稱為「北海道民間代言人」，這次睽違四年再訪北海道，段慧琳說自己興奮又緊張，行前還專程去做了護膚與全身保養。她形容：「感覺很像是要去見久未謀面的舊情人。」飛抵函館機場時，她看到專程前來接機的日方製作人與日本藝人好友伊藤沙菜，也因久未謀面而忍不住紅了眼眶。

而「舊情人」也沒有虧待段慧琳，日方安排了豐富又浪漫的「約會」行程，不但帶她逛朝市、到金森紅磚倉庫區散步，還預約了羅曼蒂克的教堂甜品店午茶，更安排她在舊函館區公會堂裡「變裝」，穿上深紅色雍容華貴的洋式禮服。化身貴族的段慧琳笑稱自己有滿滿被寵愛的公主感。當旅程最後在「世界三大夜景」的函館山夜景畫下句點時，段慧琳也感動地說：「情人還是舊的好！謝謝北海道這麼棒的景色！」

《Go Go Taiwan》北海道系列節目將從15日起，每周日下午5點30在民視播出。