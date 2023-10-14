號稱「公營當舖」的台北市動產質借處，讓民眾在有急需現金時提供質借服務。不過對照民營當舖，雖然動質處的利率較低，且質借期較長，但能夠貸款的成數卻不比民間當鋪，民眾黨台北市議員陳宥丞就質疑，民眾有現金的需求時不會選擇動質處，無法達到「扶弱濟貧」的目標。

陳宥丞表示，動質處的黃金質借比例超過9成，但身為政府單位，應該要以「扶弱濟貧」為優先目標，「畢竟真正弱勢的民眾不見得有黃金可以質借，市府應該將質借項目更加多元化。」陳宥丞直言，若動質處的黃金質借比例仍居高不下，等於是變相成為「濟富拒貧」。

陳宥丞指出，雖然動產質借處在黃金質借上的月息0.68％，比起民營當舖來說相對較低，但能夠貸款的成數也比民營當鋪來得低，讓急需現金使用的民眾，仍會先循民營當鋪，而不考慮動產質借處。

陳宥丞也具體要求，希望動產質借處能將現階段黃金質借成數7成提升至9成，且年利率不得超過6％（目前約8％）。陳宥丞強調，身為「公營當舖」本來就不應該與民間當舖對比，而是要做到「扶弱濟貧」的目標。

針對3C用品典當，陳宥丞也質疑，日前助理到動產質借處典當數位相機，但卻只能典當二手市價的2成，而動產質借處評估二手價格的標準，竟是大陸的購物網站「淘寶」。「我不知道原來淘寶也算是中華民國認證的物品交易網站。」陳宥丞說，希望動產質借處能夠利用更多元的平台，去評斷3C商品的價格標準。

對此動質處長張雅惠表示，2017年時動質處的黃金質借比例為96％，近年來有逐漸在下降，並且也在培養同仁鑑定更多的質借品項，以此降低黃金的質借比例。張雅惠也允諾，未來會研議適度提高質借成數，以及增加更多元的二手3C用品的估價管道。