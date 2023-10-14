金世正首日演出前接受台灣媒體聯訪。（ON INN ASIA提供）

韓國女團「gugudan」前成員金世正，參加選秀節目《PRODUCE 101》獲得第2名後以「I.O.I」成員身份出道，出道7年，近日展開首次亞洲巡迴演唱會，暌違4年登寶島，今（14日）首日演出前接受台灣媒體聯訪，她透露，昨日抵台就已迫不及待先品嚐了鼎泰豐，「我真的吃了很多小籠包」，還有牛軋糖餅乾等零食，其中蔥抓餅最讓她驚艷，「因為我很喜歡吃韓國煎餅類的食物，所以吃了一口就覺得很喜歡」。

金世正演歌雙棲，主演電視劇《驅魔麵館2》剛播畢，緊接著就推出新專輯《門》，她表示因為一開始就是這樣安排，「在拍《驅魔麵館2》時，我就已經知道要接著出專輯，已經有這樣的心理準備，所以不覺得累」，但若是拍完《驅魔麵館2》，突然被通知要推出專輯，本來已經準備休息的她，必須再次重啟工作動力，可能就較難負荷。她也坦言雖然一直給人活潑開朗的形象，「但其實每天都覺得很煩，每天起床都覺得還有好多要面對的事情，就跟每位上班族一樣的心情」。

此次推出的首張正規專輯《門》中全部歌曲都是她親自作詞，提到主打歌〈Top or Cliff〉，金世正說「2個詞是相對的概念，出道7年來，對我來說，就是一直都在成長處於Top的時期，但也有種今天的自己要比昨天還成長的壓力，所以也有種站在Cliff（懸崖）上的感覺。」而她也特別染了一頭藍髮，「每次洗頭水就會流下藍藍的水，也不能用白毛巾擦，然後至少2週要補染一次，我現在髮質受損滿嚴重，可能要休息個3年」，甚至洗頭到指甲都變藍色了，「就像阿凡達的手指」。

金世正透露媽媽曾鼓勵自己多談戀愛。（ON INN ASIA提供）

她和安孝燮主演的《社內相親》播出後紅遍全亞洲，金世正自爆大學時期還真的曾經覺得聯誼很有趣，「因為我讀女校，剛好有男校會邀約聯誼，大家都說大一新生一定要聯誼看看，但因為那時候我也是練習生身分，後來也太忙就沒去了」，她也表示媽媽不曾催婚，「覺得那是我自己的人生規劃，會自己看著辦」，但會鼓勵金世正多去戀愛，曾建議若演戲、唱歌想要更的話，多談戀愛增加經歷應該會有滿大的幫助。

前陣子為宣傳新歌還上了偶像IU主持的網路節目《IU's Palette》，金世正直呼當時緊張到手拿麥都在抖，也終於體會到每次粉絲看到自己想哭的心情，「我以前都會覺得我算什麼啊，但現在如果有粉絲在我面前哭的話，我就會拍拍他說『你的心情我懂』」，也提到前隊友美娜曾跟IU演過《德魯納酒店》，2人之間有共同朋友，「如果我要IU電話，可以跟美娜要，但我沒有，還是想要等到能自然跟她交換電話的契機」。

而金世正之前也曾翻唱周興哲〈永不失聯的愛〉和A-Lin〈有一種悲傷〉等中文歌，她說自己國中學過中文，所以看拼音發音還算可以，但因為這次行程緊湊，沒有時間準備新的中文歌，但若粉絲在安可環節要求的話，「我可以現場唱一小段」。