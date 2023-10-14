2024總統選戰時間所剩不多！民進黨總統參選人賴清德佔據領先地位，照著步調走；而藍、白兩方今（14）日也開始初步商談合作，然而正在進行總統連署的鴻海創辦人郭台銘卻在過去幾天推出網紅影片「我姓郭」，網友紛紛質疑「還有要選嗎？」。對此，《關鍵時刻》主持人劉寶傑也驚呼，自己看完後瞠目結舌。

劉寶傑昨（13）日在節目中播放「我姓郭」影片，坦言選舉選到今天，甚至看過這麼多次選舉，這是第一個讓他完全丈二金剛摸不著頭緒的影片，「郭台銘竟然去抱一個阿嬤了」。劉不解，到底發生什麼事了，為什麼選舉選到去抱一個阿嬤。

對此，媒體人黃暐瀚表示，因為該影片流量還不錯，郭台銘到昨天還很嗨，但今天突然好幾個朋友跟郭說，這個影片反應兩極，「你要選總統欸，你以為你是綜藝節目主持人嗎？」

黃暐瀚稱，回到自己政治記者的角度，如果是在今年三月，郭台銘還沒確定要選不選，要衝人氣的時候，大家會說，「郭台銘還能開玩笑」。但現在郭台銘連續拍了多則，至少三則的網紅影片，大家就會想，「你已經變成網紅了，還是個總統參選人嗎？」

除此之外，黃暐瀚還認為，民眾現在是要看郭台銘的政見，且藍白合已經合作了，實際上從柯文哲拋出比民調輸的退選的時候，藍白討論合作之後，郭台銘就已經邊緣化了，現在藍白已經快要合成一組，非綠聯合卻沒有要找郭台銘辦公室。

黃暐瀚分析，郭台銘誤判了，原本以為只要成為第4咖候選人，其他人就要來談，但發現現實上不是這樣，只好自己跳舞，「且很多知識藍、經濟藍說，這不是我們認識的郭台銘，我們不想看到這樣子，所以郭在13日下午斷然的把所有的影片通通都下架。」