秋天氣溫差大，容易導致各種病毒侵犯人體，而影響身體健康。營養師雷小玲分享4種適合在秋季品嘗的食物，包括南瓜、酪梨、柿子、水梨，其中，酪梨富含單元不飽和脂肪酸與膳食纖維，因此可減少心血管疾病發生與改善消化系統。

雷小玲在臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」表示，當季盛產的食物，營養跟價格都是最美麗，民眾秋天若想要改善健康並且提高免疫力，可以多將南瓜、酪梨、柿子、水梨等秋季食材納入飲食中。

1. 南瓜：富含維生素A、C和鉀，有助於改善視力、免疫系統和心臟健康。

2. 酪梨：富含單元不飽和脂肪酸，能減少心血管疾病發生。此外，酪梨富含的膳食纖維能改善消化系統。

3. 柿子：富含β-胡蘿蔔素、維生素A及C，並含有豐富的鉀、磷、鐵等礦物質。另外「鞣酸」、「果膠」含量也很豐富，能降低膽固醇、防止血管老化、動脈硬化，也能調整血壓。

4. 水梨：含水量高達90％，可以清熱解渴，有紓緩秋燥的作用。另外，水梨中的山梨糖醇也是水果當中含量最高的，因此具有軟化糞便的效果。

此外，婦產科醫師張瑜芹也曾推崇酪梨對人體的好處。她表示，酪梨有多項優點，最為人稱道的就是有益心血管健康，因為酪梨富含單元不飽和脂肪酸，特別是油酸，有助降低壞膽固醇、保護心血管健康，並降低心血管疾病風險。