勞工親子暨特色產業嘉年華14、15日在台東森林公園登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

勞工親子暨特色產業嘉年華14、15日在台東森林公園登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

勞工親子暨特色產業嘉年華14、15日在台東森林公園登場，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，還有深受小朋友歡迎的東森YOYO家族哥哥姊姊及知名卡通人物帶大家一同唱跳兩天，現場孩童歡笑聲不斷。縣府祕書長盧協昌表示，台東產業發展仰賴勞工付出，感謝勞工朋友挺過疫情難關、撐起經濟，縣府會積極營造友善職場環境，照顧勞工權益。

盧協昌說，縣長饒慶鈴一直非常重視勞工朋友權益及營造職場友善環境，勞工親子嘉年華自109年開辦以來廣受縣內勞工支持，今年是親子嘉年華活動第4年，每年活動尾聲，孩子們仍不捨離開活動會場。今年依舊結合台東縣總工會與EBC東森電視YOYO家族，在10／14、15兩天舉辦，歡迎勞工朋友及眷屬在周末假期攜帶家眷、扶老攜幼參與別開生面的活動，享受闔家天倫樂。

盧協昌進一步表示，感謝台東縣總工會理事長蔡富發，今年舉辦一系列健走及勞工親子嘉年華等活動，此次邀請東森YOYO家族的人氣哥哥姊姊，還有8組國際IP卡通人偶，讓勞工朋友在辛勤工作之餘，也能充電放鬆身心。

社會處長陳淑蘭指出，活動以親子共同參與「共學、共玩、共好」概念辦理，包含「旋轉木馬、小火車、跳跳床、咖啡杯」等遊樂設施，以及闖關活動親子同樂。活動園遊券透過闖關遊戲成功，可獲得100元園遊券或持15張9-10月發票即可兌換，所收發票將全數捐給台東縣內公益團體，歡迎大家一同歡樂做公益。